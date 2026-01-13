Биыл трансшекаралық су ресурстарының спутниктік деректерімен алмасу платформасы іске қосылады
АСТАНА. KAZINFORM — Биыл трансшекаралық су ресурстарының спутниктік деректерімен алмасу платформасы іске қосылады. Бұл туралы бүгін Үкімет отырысында Премьер-министрдің орынбасары — Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мадиев айтты.
— NеоPrо су арнасын басқарудың бірыңғай платформасы ерекше назар аударуға тұрарлықтай. Платформа көптеген модульдерді қамтиды және бақылау мен диспетчерлеуді, цифрлық егізді, апаттық бақылауды, түбіртектерді автоматтандыруды және өтінімдерді басқаруды қамтамасыз етеді. Шешім Шымкент қаласында сәтті енгізілді және бүкіл ел бойынша ауқымын кеңейтіп жүргізіледі, — деді ол.
Сондай-ақ, вице-премьер AgriTech Hub — ауыл шаруашылығы мен су ресурстарын басқаруға арналған спутниктік деректер, Big Data және AI негізінде цифрлық шешімдерді әзірлейтін стартапты атап өтті.
— Оның миссиясы — аграрлық сектор үшін тұрақты шешім құруға арналған заманауи талдау әдістерін болжамды модельдермен біріктіру арқылы табиғи ресурстарды тиімді пайдалануға және тәуекелдерді азайтуға көмектесетін аналитикалық деректерді ұсыну. 2025 жылы жобаларды 2 ел қамтыды. Бірі — Өзбекстан, сондай-ақ Қазақстанның Түркістан және Жамбыл облыстарының іске асырылған жобалары. Биыл жоба Қазақстанның барлық аумағын қамти отырып, кеңейіп келеді. 2026 жылы Орталық Азияда — Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстанда қызметтерді кеңейту, трансшекаралық су ресурстарының спутниктік деректерімен алмасудың халықаралық платформасын іске қосу, сондай-ақ Big Data және MLшешімдерді дамыту жоспарлануда, — деді Жаслан Мадиев.
Бұған дейін «Smart Turmys» тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығының бірыңғай цифрлық платформасы әзірленіп жатқанын жазған едік.