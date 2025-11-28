KZ
    15:15, 28 Қараша 2025

    Биыл Ұлттық қордың табысы қандай

    АСТАНА. KAZINFORM — Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов биыл 10 айда Ұлттық қорды инвестициялық басқарудан қанша табыс түскенін атады.

    Ұлттық қор
    Фото: Kazinform

    — 10 айдың қорытындысында инвестициялық басқарудан алып отырған табыстың көлемі — 8,1 млрд доллар. 12 пайыз деңгейін алатын болсақ, 12 пайыз доллармен табатын табыс болып саналады. Сондықтан меніңше, инвестициялық басқару табысты жаман емес, — деді Тимур Сүлейменов БАҚ өкілдерінің сауалына орай.

    Бұған дейін қыркүйекте Ұлттық қордан 357 млрд теңге алынған.

