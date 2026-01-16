KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:48, 16 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Биыл World Boxing аясында бокстан қандай жарыстар өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM - Халықаралық World Boxing әуесқой бокс федерациясы аясында өтетін 2026 жылға арналған жарыстар күнтізбесі белгілі болды.

    Махмуд Сабырхан стал двукратным чемпионом мира
    Фото: Сали Сабыров/НОК

    Оған биыл федерация тарапынан ұйымдастырылатын көптеген спорттық шаралар енгізілген. Олардың қатарында Азия және Еуропа чемпионаттары, жазғы Азия ойындары бар. Сондай-ақ World Boxing өткен жылдағы секілді әлем кубогын өткізуді жоспарлап отыр. Үш кезеңге созылатын жарыс жыл соңында Өзбекстанда түйінделеді.

    • 8-15 наурыз. World Boxing Futures Cup 2026 U19. Бангкок, Таиланд.
    • 28 наурыз -11 сәуір. Ерлер мен әйелдер арасындағы Азия чемпионаты. Улан-Батор, Моңғолия.
    • 20-26 сәуір. World Boxing. Әлем кубогы, I кезең (ерлер мен әйелдер). Фос-ду-Игуасу, Бразилия.
    • 15-20 маусым. World Boxing әлем кубогы, II кезең (ерлер мен әйелдер). Гуйян, Қытай.
    • 23 шілде-2 тамыз. Достастық ойындары (ерлер мен әйелдер). Глазго, Шотландия.
    • 15-26 қыркүйек. Бокстан Еуропа чемпионаты (ерлер мен әйелдер). София, Болгария.
    • 19 қыркүйек-4 қазан. Азия ойындары (ерлер мен әйелдер). Айти–Нагоя, Жапония.
    • 10-17 қазан. Панамерикалық бокс чемпионаты (ерлер мен әйелдер). Пуэбла, Мексика.
    • 31 қазан-13 қараша. Жасөспірімдер арасындағы Олимпиада ойындары. Дакар, Сенегал.
    • 25 қараша -2 желтоқсан. World Boxing. Әлем кубогы, финалдық кезең.Ташкент, Өзбекстан.

    Айта кетсек, Қазақстан ұлттық құрамасы бас бас бапкері міндеті енді Нұржан Насановқа жүктелді.

    Тегтер:
    Бокс Спорт Жарыс
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар