    12:15, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Биыл зейнетақы қайта көтерілмейді – министр

    АСТАНА. KAZINFORM – Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев зейнетақы биыл бір рет инфляция деңгейінде индекстелгенін, қайта көтеру мүмкін емес екенін айтты.

    пенсия
    Коллаж: Canva

    - Жыл басында зейнетақы инфляция деңгейіне қарай индекстелгені белгілі. Үкімет екі таңбалы инфляцияны әлі ауыздықтай алмай отыр. Осыған байланысты биыл зейнетақы тағы бір рет индекстелуі мүмкін бе? - деп сұрады журналист.

    Министр бұл мүмкін емес екенін айтты.

    - Ондай болмайды. Жыл басында бір рет болжанған инфляция деңгейінде индекстелген. Біз бұл мәселеде болжамдарға қарап есеп жасаймыз. Одан басқа қайта есептеулер болмайды, - деді Асқарбек Ертаев.

    Еске салсақ, 1 қаңтардан бастап Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақы төлемі зейнетақы төлемдерін бұрыннан алып жүрген зейнеткерлер үшін 5 пайызға ұлғайған болатын. 

    Үкімет Экономика Зейнетақы
    Есімжан Нақтыбай
