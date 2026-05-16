    Биыл «Жасыл ел» жасағына 34 мыңнан аса адамды тарту жоспарланған

    АСТАНА. KAZINFORM — Алматы облысында республикалық «Жасыл ел» жастар еңбек жасақтарының XXII маусымының салтанатты ашылуы өтті, деп хабарлайды Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі.

    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    Іс-шараға еліміздің барлық өңірінен келген белсенді жастар, мемлекеттік органдар мен жастар ұйымдарының өкілдері қатысты.

    Маусымның ашылуы аясында қатысушылар 100-ден астам көшет отырғызып, қоршаған ортаға жанашырлықпен қарауды насихаттайтын экологиялық акцияға атсалысты.

    — Биыл «Жасыл ел» жастар еңбек жасақтарының жұмысына 34 мыңнан астам адамды тарту жоспарланып отыр. Жоба дәстүрлі түрде жастарды еңбекке баулуға, экологиялық бастамаларға белсенді қатысуға және азаматтық жауапкершілікті қалыптастыруға үндейді, — делінген министрлік хабарламасында.

    Бұдан бұрын 14 жастан асқан астаналықтар «Жасыл ел» бағдарламасы бойынша жұмыс істей алатынын жазғанбыз.

    Айнұр Тумакбаева
