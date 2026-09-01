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    Биылғы Азия ойындарында тасжолдағы велоспорттан еліміздің намысын үш спортшы қорғайды

    АСТАНА. KAZINFORM - Тасжолдағы велоспорттан Қазақстан ерлер құрамасының бапкерлер штабы Аичи-Нагояда (Жапония) өтетін 2026 жылғы Азия ойындарына қатысатын спортшылардың тізімін жариялады.

    велоспорт
    Фото: Ұлттық олимпиада комитеті

    ҚР Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, тізімге сәйкес ерлер құрамасының сапына үш спортшы енді: Алексей Луценко, Евгений Фёдоров, Николя Винокуров.

    Биылғы Азия ойындарында отандастарымыз 160 шақырымға топтық жарыста ел намысын қорғайды. Сондай-ақ Алексей Луценко уақыт үшін өтетін жарыстың жекелей сынында бақ сынайды.

    Айта кетейік, XX жазғы Азия ойындары 19 қыркүйекте басталып, 4 қазанға дейін жалғасады.

    Осыған дейін еліміздің қазіргі бессайыстан Қытайдағы әлем чемпионатын аяқтағаны туралы жзадық.


    Велоспорт Спорт Азия ойындары
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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