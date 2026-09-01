Биылғы Азия ойындарында тасжолдағы велоспорттан еліміздің намысын үш спортшы қорғайды
АСТАНА. KAZINFORM - Тасжолдағы велоспорттан Қазақстан ерлер құрамасының бапкерлер штабы Аичи-Нагояда (Жапония) өтетін 2026 жылғы Азия ойындарына қатысатын спортшылардың тізімін жариялады.
ҚР Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, тізімге сәйкес ерлер құрамасының сапына үш спортшы енді: Алексей Луценко, Евгений Фёдоров, Николя Винокуров.
Биылғы Азия ойындарында отандастарымыз 160 шақырымға топтық жарыста ел намысын қорғайды. Сондай-ақ Алексей Луценко уақыт үшін өтетін жарыстың жекелей сынында бақ сынайды.
Айта кетейік, XX жазғы Азия ойындары 19 қыркүйекте басталып, 4 қазанға дейін жалғасады.
Осыған дейін еліміздің қазіргі бессайыстан Қытайдағы әлем чемпионатын аяқтағаны туралы жзадық.