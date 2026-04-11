Билли Джин Кинг кубогы: Қазақстан құрамасы финалдық кезеңге жолдама алды
АСТАНА. KAZINFORM – Астана қаласында Билли Джин Кинг кубогы аясында Қазақстан – Канада матчында жеңімпаз анықталды.
Бүгін жекелей сында Қазақстанның екінші, әлемнің 74-ракеткасы Юлия Путинцева рейтингіде 130-орындағы Бьянку Андреескумен шеберлік байқасты.
Канадалық теннисші кезінде 4-орынға дейін көтерілген, 2019 жылы АҚШ чемпионы болған.
Бірінші партияда Андрееску 3:1 есебімен алға кетті. Дегенмен Юлия таразы басын теңестіріп, тай-брейкте басымдылық таныта білді – 7:6 (7:5). Екінші сетте Андрееску есе қайырды – 6:3.
Шешуші, үшінші партияда тай-брейкте Юлия жеңісті жұлып алды – 7:6 (7:4).
Үш сағат 40 минутқа созылған аса тартысты матчта Путинцева 3 эйспен бірге 7 брейк-пойнттың төртеуін өз есебіне жазды. Андрееску 2 эйс, 5 брейкпен (14 брейк-пойнт) көзге түсті. Осылайша, Путинцева есепті 3:1-ге жеткізді.
Сөйтіп Қазақстан әйелдер құрамасы 22-27 қыркүйекте Қытайдың Шэньчжэнь қаласында өтетін Билли Джин Кинг кубогының финалдық кезеңіне жолдама алды.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Билли Джин Кинг кубогында Юлия Путинцеваның жарысты жеңіспен бастағанын жазғанбыз.
