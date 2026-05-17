KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Билли Джин Кинг кубогы: Шымкентте жасөспірімдер құрамалары арасында іріктеу турнирі аяқталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Шымкент қаласында 16 жасқа дейінгілер арасында Билли Джин Кинг кубогы Азия – Тынық мұхит аймағы бойынша іріктеу турнирі мәресіне жетті.

    f
    Фото: ҚТФ

    Барлығы 16 команда бақ сынаған жарыстың соңғы күні Қазақстан жасөспірімдер құрамасы Үндістанды жеңіп, жетінші орынға тұрақтады.

    Үндістанмен матчта алдымен Тамина Сәкен Анандиту Упадхайды 6:2, 6:2 есебімен тізе бүктірді. Бұдан кейін Каролина Лигай Дженси Дипакбхай Канабарға есе жіберді – 2:6, 2:6.

    d
    Фото: ҚТФ

    Мәриям Нұржан мен Тамина Сәкен жұптық сында Дженси Дипакбхай Канабар – Анандиту Упадхаймен бәсекеде камбэк жасап, жеңісті жұлып алды – 3:6, 6:4, 10:6. Қорытынды есеп – 2:1, Қазақстанның пайдасында.

    Финалда Жапония Оңтүстік Кореядан 2:0 есебімен айласын асырып, жарыс жеңімпазы атанды.

    Аустралияны 2:1 есебімен ұтқан тайбэйліктер үздік үштікті түйіндеді.

    Осы төрт команда қараша айында өтетін командалық әлем чемпионатына жолдама алды.

    Қазақстандық құраманың ойыны жөнінде команда капитаны Ярослава Шведова өз пікірін білдірді.

    - Біздің қыздар жақсы өнер көрсетіп, бар күшін салды. Бастапқыдан-ақ үздіктердің қатарында болмағандықтан, бәсекелер оңайға түскен жоқ. Соған қарамастан, қыздар әр матчта табандылық таныта білді. Ештеңемен алмастыруға болмайтын бұл үлкен тәжірибе оларға болашақта міндетті түрде көмектесетін болады, - деді Я.Шведова.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Билли Джин Кинг кубогының іріктеу турнирінде Қазақстан жасөспірімдер құрамасының плей-офф кезеңіне шыққанын жазған едік.

    Сондай-ақ Юлия Путинцева Страсбург турнирін сәтті бастады.

    Спорт Теннис Шымкент
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар