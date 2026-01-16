KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:17, 16 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Былтыр 20,1 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді

    АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылдың қаңтар–желтоқсан айларының қорытындысы бойынша пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы 2024 жылмен салыстырғанда 5,1% артып, 20 099,1 мың м2 құрады. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы мәлім етті.

    үй
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Бюроның мәліметінше, оның ішінде: 13 523,7 мың м2 – көппәтерлі тұрғын үй болса,  6 416,2 мың м2 – жеке тұрғын үй санатында.

    Пайдалануға берілген тұрғын үй көлемі бойынша көшбасшы өңірлер: Астана – 4 812,5 мың м2 Алматы – 2 607,7 мың м2 Шымкент – 1 381,9 мың м2 2024 жылмен салыстырғанда ең жоғары өсім Жетісу (+11%), Алматы (+10,2%) және Қарағанды облыстарында (+9%) тіркелді. 

    Тұрғын үйлердің негізгі бөлігі, яғни жалпы көлемнің 90% немесе 18 098,8 мың м2 жеке құрылыс салушылар тарапынан пайдалануға берілді. Сонымен қатар халықтың өз күшімен салған тұрғын үйлерінің көлемі 7 120,6 мың м2 құрады.

    Жалпы 12 айда 37 219 тұрғын үй ғимараты пайдалануға берілді, оның ішінде 2 591-і көппәтерлі тұрғын үй (185,8 мың пәтер).

    Айта кетейік, бұған дейін тұрғын үйді сатып алу-сату мәмілелерінің саны 3,1% азайды.

    Тегтер:
    Тұрғын үй Баспана Ұлттық статистика бюросы
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар