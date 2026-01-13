Былтыр 260 мыңнан астам қазақстандық қант диабетінің диагностикасынан өтті
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылы денсаулық сақтау жүйесінің басым міндеттерінің бірі қант диабетімен ауыратын пациенттердің өмір сүру сапасын арттыру болды. Динамикалық бақылаудың заманауи стандарттарын енгізудің арқасында мемлекет негізгі диагностикалық зерттеумен — гликацияланған гемоглобин деңгейін анықтаумен қамтудың ең жоғары көрсеткіштеріне қол жеткізді. Бұл туралы ҚР ДСМ баспасөз қызметі хабарлады.
Гликатталған гемоглобин қант диабетін бақылаудың «алтын стандарты», бұл пациенттің жағдайын үш айлық қашықтықта бағалауға мүмкіндік береді.
2025 жылдың қорытындысы бойынша осы жоғары дәлдіктегі сынаққа 261,5 мың пациент қол жеткізді. Бұл II типті қант диабетімен есепте тұрған азаматтардың жалпы санының жартысы — 49,9%.
Өткен жылмен салыстырғанда қамту 1,3 есе өсті, бұл мемлекеттің қант диабетінің ауыр асқынуларының алдын алуға жүйелі көзқарасын көрсетеді.
— Зерттеулермен қамтудың өсуі консультациялық-диагностикалық қызметтерді (КДҚ) оңтайландырудың арқасында мүмкін болды. Пациенттің маршруттарын қайта қарау қайталанатын талдауларды жоюға және бос ресурстарды дәлелденген тиімділігі бар зерттеулерге бағыттауға мүмкіндік берді, — деп жазды ведомствоның баспасөз қызметі.
Бұл шаралар әрбір пациентке мүгедектік қаупін болдырмайтын бақылау деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған. Гликатталған гемоглобин сынақтарымен II типті ҚД бар барлық пациенттердің шамамен 50%-ын қамту халықтың өмір сүру ұзақтығын ұзартудың маңызды қадамы.
2026 жылы алдын алу бағдарламасы кеңейтіледі. Ауруларды басқару бағдарламасына (АББ) қандағы глюкозаның жоғарылауы сияқты қауіп факторлары бар азаматтар кіре бастайды. Бұл диабетке дейінгі жағдайларды анықтауға және аурудың ерте кезеңдерінде дамуына жол бермейді.
Бұған дейін ДДҰ қант диабетімен ауыратындар саны 30 жылда төрт еседен астам өскені туралы хабарлағанын жаздық.