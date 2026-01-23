KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:40, 23 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Былтыр көлікті техникалық тексеру операторларына қанша айыппұл салынды

    АСТАНА. KAZINFORM – Былтыр 200-ден астам көлікті техникалық тексеру операторының қызметі уақытша тоқтатылды. Бұл туралы ҚР Көлік министрлігі мәлім етті.

    Техосмотр
    Фото: freepik.com

    - Механикалық көлік құралдары мен олардың тіркемелерін міндетті техникалық қарап-тексерудің нәтижесінде, 2025 жылдың 12 айының қорытындысы бойынша 200-ден астам техникалық қарап-тексеру операторының қызметі уақытша тоқтатылды. Сонымен қатар, 2025 жылдың 12 айында көліктік бақылау инспекциялары техникалық қарап-тексеру операторларына қатысты 290 профилактикалық іс-шара өткізді. Бұл салада міндетті қағидаларды бұзу деректері бойынша 651 әкімшілік хаттама толтырылып, жалпы сомасы 57,1 млн теңге айыппұл салынды, - делінген министрліктің Kazinform агенттігіне берген жауабында.

    Ведомствоның мәліметіне қарағанда, аталған шаралар техникалық қарап-тексеру сапасын арттыруға, техникалық ақауы бар көлік құралдарын пайдалануға жол бермеуге және жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.

    - Сонымен қатар, Көлік министрінің 2025 жылғы 16 мамырдағы № 152 «Екінші санаттағы рұқсатты алу үшін рұқсат беру талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін, өтініш нысандарын, екінші санаттағы рұқсаттар нысандарын, рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру қағидаларын және техникалық қарап-тексеру операторларының қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы негізінде техникалық қарап-тексеру операторлары қызметін жүзеге асырудың хабарламалық тәртібінен рұқсат беру тәртібіне көшіп жатыр, - деп аталып өткен Көлік министрлігі ақпаратында.

    Айта кетейік, бұған дейін көлікті техникалық тексеру саласында заң бұзу деректері көбейгені хабарланған еді.

     

    Тегтер:
    Айыппұл Заң және құқық Көлік ҚР Көлік министрлігі
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
    Соңғы жаңалықтар