    15:10, 29 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Былтыр Түркістан облысында 2 мыңға жуық жұп ажырасқан

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облысында өткен жылы демографиялық жағдай салыстырмалы түрде тұрақты болғанымен, туу деңгейінің төмендеуі, табиғи өсімнің қысқаруы және ажырасулар санының артуы сияқты үрдістер алаңдаушылық тудырады. 

    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Түркістан облысы бойынша департаментінің мәліметінше, 2025 жылғы 1 желтоқсандағы дерек бойынша облыс халқы 2 148 168 адам болған. Оның ішінде қала халқының үлесі – 545 012 адам болса (25,4%), ауыл халқының саны – 1 603 156 (74,6%). 2024 жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда халық саны 6 136 адамға азайған.

    – Туу көрсеткіштеріне келсек, 2025 жылғы қаңтар-қараша айларында 43 327 сәби дүниеге келген. Бұл 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 12,3%-ға төмен (49 414 адам). Дегенмен, облыс республика бойынша туу деңгейі жоғары өңірлердің қатарында болып отыр, жалпы туудағы үлесі 14,3%. Жаңа туғандар арасында ұл балалардың үлесі басым, яғни 22 247 ұл (51,3%) және 21 080 қыз (48,7%) дүние есігін ашқан, - деді департамент басшысының орынбасары Нұрқожа Бекжанов.

    Неке және ажырасу динамикасы да әлеуметтік үрдістердегі өзгерістерді байқатады.

    – 2025 жылғы қаңтар-қарашада 10 112 неке тіркелді, бұл өткен жылмен салыстырғанда 9%-ға немесе 994 некеге азайған. Ажырасулар саны, керісінше, өсіп, 1 971-ге жетті, яғни 12,8%-ға артқан, - деді спикер.

    Ал өлім-жітім көрсеткіштері бойынша 2025 жылғы қаңтар-қарашада 9 316 адам қайтыс болған, бұл өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 1%-ға артық. Туу деңгейінің төмендеуі мен өлім-жітімнің аздап өсуі нәтижесінде табиғи өсім көрсеткіші де қысқарған. Бұл ретте, табиғи өсім 34 011 адамға жетіп, 2024 жылмен салыстырғанда 6 183 адамға немесе 15,4%-ға кеміген.

    Бұдан бұрын Қазақстанда ерлі-зайыптылардың ажырасуына тұрмыстық зорлық-зомбылық, опасыздық және тәуелділіктер негізгі себеп болып отырғанын жазған едік.

    Тегтер:
    Мәселе Неке Түркістан Ұлттық статистика бюросы Түркістан облысы
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Автор
