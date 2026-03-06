KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:07, 06 Наурыз 2026 | GMT +5

    Биржада доллар 493 бағамында тұрақтады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы сәл қымбаттады.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,62 теңгеге қымбаттап, 493,85 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 493,23 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 493,48 теңгеден сатып алынады, 495,82 теңгеден сатылады. Еуро 566,98 – 577,76 теңге, ал рубль 6,24 – 6,38 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,30 теңгеден сатып алынады, 75,30 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 492,00 теңгеден сатып алынады, 499,00 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 568,91 теңге, сату - 579,00 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,15 теңге, сату - 6,45 теңге.

    - юань: сатып алу - 72,05 теңге, сату - 76,23 теңге.

    Еске салайық, 5 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 6,26 теңгеге арзандап, 493,23 теңге болды.

    Доллар Экономика Валюта
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
