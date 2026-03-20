    15:58, 20 Наурыз 2026 | GMT +5

    Биржада доллар бағамы 482 теңге деңгейінде қалды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы сәл қымбаттады.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,38 теңгеге қымбаттап, 482,33 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 482,32 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 479,97 теңгеден сатып алынады, 486,97 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 551,97 теңге, сату — 561,97 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,75 теңге, сату — 6,15 теңге.
    — юань: сатып алу — 71,97 теңге, сату — 76,02 теңге.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 480,58 теңгеден сатып алынады, 483,02 теңгеден сатылады. Еуро 549,95 — 561,38 теңге, ал рубль 5,71 — 5,92 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 71,40 теңгеден сатып алынады, 74,20 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 19 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,23 теңгеге арзандап, 482,32 теңге болды.

    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
