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    Биржада доллар қайта қымбаттады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар қымбаттады.

    курс валюта
    Коллаж: Kazinform/ЖИ

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,56 теңге өсіп, 450,91 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 450,79 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Астанадағы ақша айырбастау орындарында:

    • доллар 448,00 теңгеден сатып алынады, 455,00 теңгеден сатылады;
    • еуро: сатып алу — 520,00 теңге, сату — 530,00 теңге;
    • рубль: сатып алу — 5,10 теңге, сату — 5,31 теңге.
    • юань: сатып алу — 68,34 теңге, сату — 72,31 теңге.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 450,79 теңгеден сатып алынады, 452,97 теңгеден сатылады. Еуро 522,16 — 527,53 теңге, ал рубль 5,15 — 5,26 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 68,11 теңгеден сатып алынады, 70,41 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 10 қыркүйек күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 5,82 теңге түсіп, 450,79 теңге болды.

    Астана Доллар Экономика Валюта Алматы KASE ҚР Ұлттық банкі Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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