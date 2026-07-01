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    Биржада доллар үшінші күн қатарынан арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы төмендеді.

    Тенге укрепляется по отношению к доллару
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,72 теңгеге түсіп, 479,26 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 480,72 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 476,00 теңгеден сатып алынады, 483,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 544,00 теңге, сату — 554,00 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,75 теңге, сату — 6,05 теңге.
    — юань: сатып алу — 69,13 теңге, сату — 74,00 теңге.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 479,92 теңгеден сатып алынады, 481,92 теңгеден сатылады. Еуро 545,20 — 550,40 теңге, ал рубль 5,87 — 6,02 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 71,31 теңгеден сатып алынады, 73,61 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 30 маусым күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,54 теңгеге түсіп, 480,72 теңге болды.

    Рубль Доллар Теңге Экономика Валюта Қор биржасы Юань
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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