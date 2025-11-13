Бишімбаевтың анасы 1 млн долларға жуық ақшаны қайдан алғанын түсіндірді
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Бекзат Кемелова ісі бойынша өтіп жатқан сотта бұрынғы министр Қуандық Бишімбаевтың анасы, іс бойынша жәбірленуші деп танылған Альмира Нұрлыбекова сөз сөйледі.
А. Нұрлыбекова өз туысы Б. Кемелова иемденіп алды деген 990 мың доллардың шығу тегін түсіндірді.
Прокурор отбасының мұндай қаражатты қайдан алғанын сұрады. А. Нұрлыбекованың айтуынша, ол көп жылдан бері кәсіпкерлікпен айналысып келеді. 1993 жылдан бастап бизнес жүргізіп, кейін жеке кәсіпкер ретінде Қызылордада тауар жеткізумен айналысқан. Кейінірек Таразда мектеп пен SPA-салон ашқан, одан соң ғимараттардың бірін және екі қабатты үйін сатқан.
Осыдан кейін ол Шымкентке көшіп, бизнесін жалғастырған. Түлектерді оқытып, консалтинг компаниясын және стоматологияға арналған препарат өндіретін кәсіпорын ашқан.
А. Нұрлыбекованың айтуынша, бұл қаражат заңды жолмен табылған, ал табыстың заңдылығын 2017 жылы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің тексерісі растаған.
Сот барысында Б. Кемелова А. Нұрлыбековадан «адвокатқа ақшаны қайдан алдыңыз?» деп сұрады. Қ. Бишімбаевтың анасы 30 жылдан бері бизнес жүргізіп келе жатқанын, отбасының әрдайым өз қаражаты болғанын айтты.
А. Нұрлыбекова Б. Кемелованы 15 жылдан астам уақыттан бері танитынын, ол күйеуінің немере ағасының әйелі екенін, арада сенімді қарым-қатынас қалыптасқанын айтты.
Оның сөзінше, Б. Кемелова тінту жүргізілуі мүмкін деп ескерткен. Ақшасын жоғалтып алудан қауіптенген А. Нұрлыбекова оған шамамен бір миллион доллар берген.
2023 жылдың 10 желтоқсанында ол қызы екеуі ақша салынған шабаданды Бекзат Кемеловаға тапсырған.
Сот отырысы жалғасып жатыр.
Бұған дейін Қуандық Бишімбаевтың анасы туысымен соттасып жатқанын хабарлаған едік. Материалдарға сүйенсек, Альмира Нұрлыбекова өзінің туысы Бекзат Кемелованы 990 мың АҚШ долларын (айыптау актісіне сәйкес 453 млн 182 мың 400 теңге) иемденді деп айыптап отыр.