Биткоин күрт арзандады
АСТАНА. KAZINFORM — Биткоин бағасы 2025 жылдың мамыр айынан бері алғаш рет 95 мың доллардан төмен түсті. Бұл сауда деректерімен расталады, деп жазды Kabar агенттігі.
CoinMarketCap деректері бойынша, сауда басталғаннан бері танымал криптовалютаның бағасы 7,5 пайызға төмендеді. Токен төрт күн қатарынан арзандап келеді.
Franklin Templeton Investment Solutions компаниясының ақпараттық технологиялар жөніндегі вице-директоры Макс Гохманның айтуынша, қазіргі сатылым басқа тәуекелді активтермен толық сәйкестенеді, бірақ криптовалюталарда оның масштабы әлдеқайда үлкен, себебі олардың құбылмалдылығы жоғары.
Ал Freedom Finance Global компаниясының жас талдаушысы Турал Алиев Талех Оглуның пікірінше, биткоин бағасының кенет төмендеуі нарықтағы қайта құрылымданумен байланысты, яғни бұл толыққанды сатылым емес, нарық «артық левереджден тазаланып жатыр».
Ал, Coindesk сарапшыларының пікірінше, биткоин бағасының төмендеуі қазіргі жағдайды «ақпарат вакуумы» және Федералды резервтің пайыздық мөлшерлемені төмендету мүмкіндігіне деген күмәнмен байланысты болуы мүмкін.
Сол дереккөзде бір аналитик бағамдағандай, қазіргі коррекцияда келесі техникалық мақсат — 84 000 доллар болуы мүмкін.
Бұған қоса, сарапшылар биткоин бағасының жоғары волатильдігіне назар аударады және қазіргі төмендеу фазасы тек «артық левереджден тазарту» болуы мүмкін, яғни нарық толық «өткізу сатуына» кіріп кете қойған жоқ.
Еске сала кетейік, Трамптың Қытаймен сауда қақтығысы туралы мәлімдемесі криптовалюта нарығын құлатқанын жазған едік.