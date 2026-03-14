БҚО әкімі Нариман Төреғалиев Көрісу күнінде берекелі әулетке барды
ОРАЛ. KAZINFORM – Бүгін Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев Бекқалиевтер әулетінің шаңырағында болып, береке-бірлігі жарасқан отбасы мүшелерін Амал мерекесімен құттықтады.
Әулеттің мәуелі бәйтерегі болып отырған Әсия Мұқатова – Бөкей ордасы ауданының тумасы. Өзі де, 15 жыл бұрын өмірден өткен жолдасы Қайырғали Бекқалиев те саналы ғұмырында адал еңбекті ту етті. Отағасы қарапайым тракторшы, бригадир болып, кейін мал баққан. Ауыл шаруашылығы саласына сіңірген еңбегі үшін бірнеше мәрте марапатталды.
Ал Әсия Мұқатова зейнет жасына дейін жанар-жағармай бекетінде жұмыс істеген. Екеуі 1959 жылы шаңырақ көтеріп, 4 ұл, 4 қыз тәрбиелеп, өсірді. Ұядан ұлағат алып өскен ұрпақтары бүгінде мемлекеттік қызмет, медицина, білім беру, ауыл шаруашылығы салалары мен жеке компанияларда жемісті еңбек етіп жатыр.
86 жастағы әже тоқыма тоқып, іс тігеді. Бүгінде 15 немере мен 13 шөбере сүйіп отыр. Кейуанаға көрісе барған аймақ басшысы ғибратты ғұмыр иесіне амандық тіледі.
- Сіз бақытты адал еңбектен, үлгілі ұрпақтан таптыңыз. Қайырғали ағамызбен бірге ұлағатты ұл-қыз тәрбиелеп, өмір жолын өнегемен өрнектедіңіздер. Осындай мерейлі отбасылар – өңіріміздің мақтанышы, мемлекетіміздің тірегі. Айттан аман, жылдан есен болайық, - деді Нариман Төреғалиев.
Әсия Бақтығалиқызы өзіне көрсетілген ілтипат үшін әулет атынан ағысын айтты. Алтын құрсақты ана елдің амандығы мен жердің тұтастығын тілеп, ақ батасын берді.