БҚО әкімдігінің бос білім беру грантына конкурс өткізбегені анықталды
ОРАЛ. KAZINFORM – БҚО мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотында студенттің Батыс Қазақстан облысының әкімінен білім беру грантын алу құқығын қорғау туралы ісін қарады.
БҚО сотының баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, бұған дейін Б. жоғары оқу орындарының қабылдау комиссиялары тарапынан заңсыз бас тарту салдарынан білім беру грантын тағайындау конкурсына қатысу мүмкіндігінен айырылған. Бұл мән-жай заңды күшіне енген сот шешімімен расталған.
Істі қарау сәтінде Б. медициналық университетте ақылы негізде білім алуда. Сот талқылауы барысында 2025–2026 оқу жылында жергілікті бюджет қаражаты есебінен медицина мамандығы бойынша бірқатар білім беру гранттары бөлінгені, олардың біреуі кейіннен бос қалғаны анықталды.
Сот уәкілетті органның аталған бос грантты бөлу бойынша заңнамада белгіленген мерзімде конкурс өткізбегенін, соның салдарынан тегін білім алуға үміткерлердің құқықтары бұзылғанын белгіледі.
Істі қарау қорытындысы бойынша сот Батыс Қазақстан облысы әкімдігіне 2026 жылдың жазғы каникул кезеңінде медицина бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын бөлуге конкурс өткізуді міндеттеп, талапкердің осы конкурсқа жалпы негізде қатысу құқығын тануды қаулы етті. Сонымен қатар сот грантты конкурстық рәсімнен тыс тікелей беру туралы талапты қанағаттандырудан бас тартты. Өйткені қолданыстағы заңнама оларды тек конкурстық тәртіппен тағайындауды көздейді.
- Сондай-ақ сот тек бірінші курс үлгерім көрсеткіштері негізінде конкурсқа қатысудың жеке тәртібін белгілеу туралы талапты да қанағаттандырудан бас тартып, соттың әкімшілік рәсімдерге араласуына жол берілмейтінін атап өтті. Сот шешімі жоғары білімге тең қол жеткізу қағидаттарын қамтамасыз етуге және білім беру гранттарын бөлудің заңда белгіленген тәртібін сақтауға бағытталған. Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ, - деп хабарлады ведомстводан.
