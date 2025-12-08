KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:47, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    БҚО аудандарды жалғайтын жол сапасын жақсартып жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысында автожолдар мен теміржол вокзалдары жөндеуден өтіп жатыр. Жаңғырту жұмыстары туралы өңір әкімі Нариман Төреғалиев айтып берді.

    Жол құрылысына арналған 191 технология цифрлық бірыңғай базаға тіркелді
    Фото: Көлік министрлігі

    Әкімнің айтуынша, 2023-2025 жылдары «Қуатты өңірлер – ел дамуының драйвері» ұлттық жобасы мен «Ауыл – ел бесігі» бағдарламасы аясында облысқа 259 млрд теңге бөлінген.

    – Осы қаражат есебінен барлық деңгейдегі 1 500 шақырым автомобиль жолдары жөндеуден өтті. Соның ішінде 56 елді мекенде 560 шақырым болатын кіреберіс жол жөнделді. Облыс орталығы мен оңтүстік аудандар – Казталов, Жәнібек, Бөкей Ордасы бағытындағы көлік қатынасын жақсарту мақсатында ауқымды жұмыстар жүргізілді. Жалпы ұзындығы 245 шақырым жол күрделі жөндеуден өтіп, бұл жобаға 82 млрд теңге қаржы бағытталды, - деді Н.Төреғалиев елордада Орталық коммуникациялар қызметінде.

    Сонымен қатар өңірлік туристік картаның ТОП-50 нысанына енген, республикалық маңызы бар «Хан Ордасы» мұражай-қорығына апаратын 21 шақырым жол жөндеуден өткізілді.

    Оған қоса, облыс аумағында жалпы құны 8,1 млрд теңгені құрайтын 4 теміржол вокзалы жаңғыртылып жатыр. Жаңа кейіпке енген вокзалдар заманауи сервиске сай жабдықталып, халыққа қолайлы инфрақұрылыммен қамтамасыз етіледі.

    Айта кетейік, БҚО ауылдарында 50-ден астам емхана, 22-ден астам мектеп ашылды.

    «Қаладан ауылға» жобасы аясында мыңға жуық адам ауылға көшкен.

    Тегтер:
    Ауыл Қаржы және бюджет Батыс Қазақстан облысы Ауылды түлету Жол
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар