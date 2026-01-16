БҚО-да 68 инвестициялық жобаны қаржыландыру қиындығы туындап отыр
ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысында өткен жылы құны 85,4 млрд теңге 68 инвестициялық жоба жүзеге асырыла бастады.
БҚО қаржы басқармасының басшысы Нұрлан Есенғалиевтің мәлім еткеніндей, биыл осы жобаларды қаржыландыру қиындығы туындап отыр.
Нұрлан Мұхитұлының айтуынша, республикалық және жергілікті бюджеттерінің мүмкіндіктеріне қарай қаражат көздері іздестіріледі.
– Бюджеттің шығыс бөлігін жоспарлау кезінде оның әлеуметтік бағыты сақталды. Жалпы сипаттағы трансферттердің шектеулі жеткізілуін және инфляциялық процестердің өсуін ескере отырып, шығыстар бюджеттік шолу негізінде қалыптастырылды. Осыған орай жалпы сипаттағы трансферттердің қысқаруына байланысты 2025 жылы жүзеге асырылған құрылыс, қайта жаңғырту және күрделі, ағымдағы жөндеу шығындары, сондай-ақ материалдық-техникалық базаны нығайту сияқты шығындар биыл көзделмеген, - деді Н.Есенғалиев.
Оның сөзіне қарағанда, 2026 жылғы облыс бюджеті 519,2 млрд теңге (2027 жылы – 635,4, 2028 жылы – 674,9 млрд теңге) көлемінде бекітілсе, соның 440,2 млрд теңгесі – ағымдағы шығыстар, 79 млрд теңгесі – даму шығыстары.
Қаржы көздерінің шектеулі екеніне қарамастан, әлеуметтік салаға биыл 281,6 млрд теңге немесе жалпы бюджеттің 54,2 пайызын жұмсау жоспарланып отыр.
– Үш жылдың бюджет параметрлері барынша оңтайландырылып, қаражат соған қарай қарастырылды. Биылғы жыл қаржыландыру жағынан қиындау тиеді. Бірақ 2027 және 2028 жылы бюджет тиісті деңгейде болады деген ойдамыз. Бюджеттің кіріс бөлігінің орындалуына қарай жетпеген қаржының орнын толтыруға күш салынады, - деп қосты Н.Есенғалиев.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да Орал қаласы мен аудандар бойынша 4,1 млрд теңге игерілмей қалғанын жазған едік.