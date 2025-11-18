KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:36, 18 Қараша 2025 | GMT +5

    БҚО-да 8 адам қаза тапқан жол апатына байланысты комиссия құрылды

    ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиевтің төрағалығымен Чапаев-Жаңақала-Сайқын бағытындағы тас жолда болған жол-көлік оқиғасының мән-жайын анықтау және зардап шеккендерге көмек көрсетуді ұйымдастыру жөніндегі комиссия құрылды.

    п
    Фото: freepik

    БҚО әкімінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, ҚР Үкіметінің тапсырмасына сәйкес құрылған жұмыс тобы Жаңақала ауданында орын алған жол апатының мән-жайын толық әрі объективті анықтауды, сондай-ақ зардап шеккендерге қажетті көмек көрсетуді, оқиғаның себептері мен мән-жайына талдау жүргізіп, құзыретті органдармен өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді.

    Комиссия құрамына облыс прокуроры, облыстық полиция департаменті, төтенше жағдайлар департаменті және салалық басқармалар басшылары, Жаңақала ауданының әкімі енгізілді.

    - Бұл - бүкіл өңіріміз үшін өте өкінішті жағдай. Ауыр қаза қаншама отбасына орны толмас қайғы әкелді. Зардап шеккендерге тиісті медициналық жәрдем беріледі, ал қаза тапқандардың отбасыларына заң аясында көмек көрсетілетін болады, - деді облыс әкімі.

    Өңір басшысы Жаңақала ауданының әкіміне қаза тапқан жандардың жерлеу рәсімін ұйымдастыруды, сондай-ақ зардап шеккендер мен қаза тапқандардың отбасыларына барлық қажетті медициналық және психологиялық көмек көрсетуді тапсырды.

    Аталмыш жол апаты салдарынан қаза тапқан азаматтар – Жаңақала ауданы Мұқыр, Жаңақала, Қызылоба, Мәстексай және Қаратөбе ауданы Егіндікөл ауылының тұрғындары.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда жол апатынан 8 адамның көз жұмғанын жазған едік.

     

    Тегтер:
    Оқиға Батыс Қазақстан облысы Жол апаты Көлік
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар