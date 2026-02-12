15:46, 12 Ақпан 2026 | GMT +5
БҚО-да ауруханаға ауыр жағдайда түскен бала көз жұмды
ОРАЛ. KAZINFORM - Батыс Қазақстан облысында 11 айлық бала шетінеп кетті.
БҚО денсаулық сақтау басқармасынан түскен мәліметке қарағанда, ұл бала медициналық ұйымға бастапқыда басқа негізгі диагнозбен ауыр жағдайда түскен.
Қосымша қызылша инфекциясына тән клиникалық белгілер байқалғанымен, зертханалық зерттеу нәтижесінде диагноз расталмады.
Науқасқа қолданыстағы клиникалық хаттамаларға сәйкес барлық қажетті медициналық көмек көрсетілді. Өкінішке қарай, жүргізілген ем-шараларға қарамастан, баланың өмірін сақтап қалуға мүмкін болмады. Қазіргі уақытта жағдай бойынша тиісті талдау жұмыстары жүргізілуде, - деп хабарлады ведомстводан.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да қызылшамен ауырған 60-қа жуық адамның ауруханаға жатқызылғанын жазған едік.