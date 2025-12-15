KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:40, 15 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    БҚО-да боранда жоғалып кеткен үш адамның денесі табылды

    ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында 13-14 желтоқсандағы боран кезінде жоғалып кеткен адамдарды іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. 

    р
    Фото: Көліктегі полиция департаменті

    БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметінен түскен мәліметке қарағанда, бүгін Жәнібек ауданы Күйгенкөл ауылдық округінің орталығы Жасқайрат ауылы маңында 57 жастағы ер адамның денесі табылды.

    Сондай-ақ Бөкей ордасы ауданында 25 жастағы, Казталовта 35-тегі ер адамның қаза тапқаны белгілі болды.

    Марқұмдар үсіп кеткен.

    Ақжайық ауданында 54 жастағы ер адам тірі табылды. Оның аяқ-қолы үсіген, Орал қаласына жеткізіледі.

    — Қазіргі таңда Жәнібек ауданында 59 жастағы ер адамды іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр. Бұған ТЖ, әскери бөлім, полиция және жергілікті атқарушы органдардан 48 адам, 8 техника жұмылдырылған, — деп хабарлады ведомстводан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да су мұнарасы құлап, бір адамның жоғалып кеткенін жазған едік.

    Сондай-ақ БҚО-да боранды күні адасып кеткен екі адам табылмай жатыр.

    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
