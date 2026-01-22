БҚО-да экономикалық қылмыстар бойынша келтірілген залал көлемі 1,6 млрд теңгеден асты
ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысында өткен жылы экономикалық саладағы 32 қылмыстық іс тіркелді.
БҚО бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті басшысының орынбасары Азамат Ахметовтің өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте мәлім еткеніндей, келтірілген залал көлемі 1,6 млрд теңгеден асты.
Азамат Болатұлының сөзіне қарағанда, аталған істер бойынша барлығы 41 адам күдікті деп танылды.
- Сотқа дейінгі тергеп-тексеру аясында залалды өндіруді қамтамасыз ету мақсатында күдіктілер мен олармен үлестес адамдардың мүлкіне 1,7 астам млрд теңгеге тыйым салынды. Өз еріктерімен 262,5 млн теңге өндірілді. 304 млн теңгенің мүлкі тәркіленді. Қазіргі таңда соттарда 8 қылмыстық іс қаралып жатыр. Бұл істер бойынша 200 млн астам теңгенің мүлкіне тыйым салынған. Тұрғындардың қаржылық тұрақтылығына және өңірдің экономикалық қауіпсіздігіне байланысты басым бағыттар ұдайы назарда, - деді А.Ахметов.
