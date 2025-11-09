KZ
    21:33, 09 Қараша 2025

    БҚО-да есірткіге мас күйінде рульге отырған жүргізуші сотталды

    ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында Бәйтерек аудандық сотында ҚР ҚК 346-бабы 1-бөлігіне сәйкес И. деген тұрғынға қатысты қылмыстық іске нүкте қойылды.

    Екі жасар өгей ұлын өлтірген Теміртау тұрғынына сот үкімі шықты
    Фото: Kazinform

    БҚО сотының баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, аталған жүргізуші бұрын көлік басқару құқығынан айырылған. Соған қарамастан, есірткіге мас күйінде автокөлік руліне отырған.

    Сотталушы кінәсін мойындап, іс бойынша жиналған дәлелдемелерді дауламады. 

    - Сот жаза тағайындаған кезде қылмыстың қоғамдық қауіптілігін, сотталушының тиісті қорытынды жасамай, жол қозғалысының басқа қатысушыларына, адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіргенін, басқа да мән-жайларды ескерді. Жүргізушіге 1 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын қауіпсіздігі ең төмен қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінде өтеу белгіленді. Оған қоса ол өмір бойына көлік құралдарын басқару құқығынан айырылды. Үкім заңды күшіне енген жоқ, - деп хабарлады ведомстводан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да сот ұйғарымын орындамаған ауыл әкіміне шара қолданылғанын жазған едік. 

    Ғайсағали Сейтақ
