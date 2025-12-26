KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:28, 26 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    БҚО-да гонконг тұмауымен ауырғандар саны 3,5 есеге өсті

    ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында биылғы 1 қазаннан бастап 59 353 адам жедел респираторлық вирустық инфекцияға (ЖРВИ) шалдыққан.

    СҚО-да тұмаудың төрт түрі тараған
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    БҚО санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, соның 42 528-і – 14 жасқа дейінгі балалар. Ал 718-і – бір жасқа толмаған сәбилер. 

    Оған қоса 110 жүкті әйел ЖРВИ-мен сырқаттанды. 

    Сондай-ақ 181 адамнан тұмаудың А типінің H3N2 вирусы анықталған. Бұл өткен жылғы осы кезеңдегіден 3,5 есеге көп. Бұлардың басым көпшілігі немесе 129-ы – 14 жасқа дейінгі балалар. Сонымен қатар 15 жүкті әйел тұмаумен ауырды. 

    - Қазіргі таңда облыс бойынша барлық мектептер оффлайн форматында оқып жатыр. БҚО санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті тұрғындарға алдын алу шараларын ұмытпай, сақ болу керектігін еске салады, - деп хабарлады ведомстводан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда гонконг тұмауына шалдыққандар саны 150-ден асқанын жазған едік. 

     

    Тегтер:
    Батыс Қазақстан облысы Медицина Тұмау ЖРВИ Денсаулық
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар