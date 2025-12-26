БҚО-да гонконг тұмауымен ауырғандар саны 3,5 есеге өсті
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында биылғы 1 қазаннан бастап 59 353 адам жедел респираторлық вирустық инфекцияға (ЖРВИ) шалдыққан.
БҚО санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, соның 42 528-і – 14 жасқа дейінгі балалар. Ал 718-і – бір жасқа толмаған сәбилер.
Оған қоса 110 жүкті әйел ЖРВИ-мен сырқаттанды.
Сондай-ақ 181 адамнан тұмаудың А типінің H3N2 вирусы анықталған. Бұл өткен жылғы осы кезеңдегіден 3,5 есеге көп. Бұлардың басым көпшілігі немесе 129-ы – 14 жасқа дейінгі балалар. Сонымен қатар 15 жүкті әйел тұмаумен ауырды.
- Қазіргі таңда облыс бойынша барлық мектептер оффлайн форматында оқып жатыр. БҚО санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті тұрғындарға алдын алу шараларын ұмытпай, сақ болу керектігін еске салады, - деп хабарлады ведомстводан.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда гонконг тұмауына шалдыққандар саны 150-ден асқанын жазған едік.