KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    БҚО-да кәріз-сорғы стансасы іске қосылды

    ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында инженерлік инфрақұрылымды жаңғырту жөніндегі Президент тапсырмалары жүйелі орындалып келеді. 

    БҚО-да кәріз-сорғы стансасы іске қосылды
    Фото: БҚО әкімдігі

    Кейінгі 3 жылда су бұру жүйесінің үздіксіз қызметін ұйымдастыру мақсатында нақты істер атқарылды. Мәселен, бүгін 150 мың тұтынушыны қамтитын № 18А кәріз-сорғы стансасы қайта жаңғыртудан соң іске қосылды. Салтанатты рәсімге аймақ басшысы Нариман Төреғалиев қатысты.

    БҚО-да кәріз-сорғы стансасы іске қосылды
    Фото: БҚО әкімдігі

    2023 жылы жасақталған жол картасына сәйкес Орал қаласында негізгі жүктемені көтеретін 8 ірі стансаны жөндеу жоспарланса, соның алтауы жаңғыртылды. № 1 және № 29 кәріз-сорғы стансаларын жөндеу жұмыстары жыл соңына дейін аяқталады. Аталған 8 жобаға бюджеттен 12,3 млрд теңге қаржы қарастырылды. Нәтижесінде кәріз жүйесінің тозу деңгейі 63 пайыздан 55 пайызға түседі. 366 мыңнан астам тұтынушы тұрақты су бұру қызметімен қамтылады.

    БҚО-да кәріз-сорғы стансасы іске қосылды
    Фото: БҚО әкімдігі

    Облыс әкімі жаңа нысанның әлеуеті және жұмысшыларға жасалған жағдаймен танысты. Нариман Төреғалиев қуаты төмен, кіші сорғы стансалары да кезең-кезеңімен жөнделетінін жеткізді. 

    БҚО-да кәріз-сорғы стансасы іске қосылды
    Фото: БҚО әкімдігі

     

    Батыс Қазақстан облысы Нариман Төреғалиев Орал Қаржы
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар