БҚО-да қайтарылған активтер есебінен сумен қамту нысандары салынды
ОРАЛ. KAZINFORM — Мемлекет басшысының халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмасына сәйкес Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданында қайтарылған қаражат есебінен бірнеше жоба жүзеге асырылып жатыр.
БҚО прокуратурасының баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, Алакөл елді мекенінде ауылішілік су құбырының құрылысы аяқталды.
Тартылған су құбырының жалпы ұзындығы – 4 километр. Жобаны жүзеге асыру ауданның 700-ден астам тұрғынына сапалы ауыз суға қол жеткізуіне мүмкіндік берді.
- Бұдан бөлек, Қаратөбе ауданының Төлен, Сәуле, Қарақамыс елді мекендеріне жаңа тармақты төсеу арқылы сумен қамтудың ұзындығы 64 шақырым магистральдық жүйелерінің құрылысы жүріп жатыр. Аталмыш әлеуметтік жоба тағы 9 мың тұрғынды ауыз сумен қамтамасыз етеді, бұл олардың өмір сүру сапасын айтарлықтай жақсартады. Қайтарылған активтер есебінен қаржыландырылатын әлеуметтік нысандардың құрылысы Батыс Қазақстан облысы прокуратурасының бақылауында, - деп хабарлады ведомстводан.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да соңғы үш жылда елуден асттам медициналық нысан бой көтергенін жазған едік.