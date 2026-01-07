KZ
    БҚО-да қайтарылған активтер есебінен сумен қамту нысандары салынды

    ОРАЛ. KAZINFORM — Мемлекет басшысының халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмасына сәйкес Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданында қайтарылған қаражат есебінен бірнеше жоба жүзеге асырылып жатыр.

    Жетісу облысындағы Қызылағаш су қоймасы
    Фото: Су ресурстары және ирригация министрлігі

    БҚО прокуратурасының баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, Алакөл елді мекенінде ауылішілік су құбырының құрылысы аяқталды.

    Тартылған су құбырының жалпы ұзындығы – 4 километр. Жобаны жүзеге асыру ауданның 700-ден астам тұрғынына сапалы ауыз суға қол жеткізуіне мүмкіндік берді.

    - Бұдан бөлек, Қаратөбе ауданының Төлен, Сәуле, Қарақамыс елді мекендеріне жаңа тармақты төсеу арқылы сумен қамтудың ұзындығы 64 шақырым магистральдық жүйелерінің құрылысы жүріп жатыр. Аталмыш әлеуметтік жоба тағы 9 мың тұрғынды ауыз сумен қамтамасыз етеді, бұл олардың өмір сүру сапасын айтарлықтай жақсартады. Қайтарылған активтер есебінен қаржыландырылатын әлеуметтік нысандардың құрылысы Батыс Қазақстан облысы прокуратурасының бақылауында, - деп хабарлады ведомстводан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да соңғы үш жылда елуден асттам медициналық нысан бой көтергенін жазған едік.

     

