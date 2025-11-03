KZ
    17:42, 03 Қараша 2025 | GMT +5

    БҚО-да кішкентай қызды зорлау дерегі бойынша қылмыстық іс сотқа берілді

    ОРАЛ. KAZINFORM — Бұдан бұрын хабарланғанындай, Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданында жоғалып кеткен кішкентай қыз бір күннен кейін табылған болатын. БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, қылмысқа күдікті ретінде 32 жастағы тұрғын ұсталды.

    тергеу
    Фото: Kazinform

    — Қазіргі кезде сотқа дейінгі тергеу аяқталып, қылмыстық іс БҚО қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотта қаралуда, — деп хабарлады ведомстводан. 

    Департаменттің баспасөз қызметі күдіктіге қандай бап бойынша айып тағылғаны жөнінде мәлімет бермеді. 

    Дегенмен БҚО прокуратурасының 22 қазан күні өткен кеңейтілген алқа отырысында Тасқала ауданындағы аталмыш оқиға бойынша кішкентай қыздың зорланғаны жөнінде дерек айтылып, тарап кеткен болатын. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да жоғалып кеткен қыз табылып, күдіктіге қатысты қылмыстық іс қозғалғанын жазған едік.

