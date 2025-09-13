KZ
    11:30, 13 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    БҚО-да мас күйінде автокөлік айдаған полиция майоры қызметінен қуылды

    ОРАЛ. KAZINFORM – Орал қаласы полиция басқармасының қызметкері, полиция майоры қызметімен қош айтысты.

    алкоголь
    Фото: Pexels

    Аталған қызметкердің мас күйінде автокөлік руліне отырғаны БҚО полиция департаменті жүргізген рейдтік іс-шаралар барысында анықталған.

    БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, қызметкер теріс себептер бойынша лауазымынан босатылды. 

    — Батыс Қазақстан облысының полиция департаменті бұл орайда қатаң қағиданы ұстанады. Полицияда тәртіп пен заңды бұзуға жол берілмейді. Мұндай әрекеттерге барғандар қатаң және сөзсіз жазаланады, — деп хабарлады ведомстводан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да көлікті мас күйінде жүргізген полиция қызметкерінің жүргізушілік құқығынан айырылғанын жазған едік. 

    ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 608-бабы 1-бөлігіне (мас күйінде көлік жүргізу) және 613-бабы 1-бөлігіне (полиция қызметкерлерінің тоқтау талабын орындамау) сәйкес кінәлі деп танылған полиция қызметкері 7 жыл мерзімге көлік жүргізу құқығынан айырылды. Оған қоса 157 280 теңге көлемінде айыппұл салынды.

