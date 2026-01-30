БҚО-да мас күйінде көлік айдаған 1 500-ден астам жүргізуші ұсталды
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында өткен жылы 1 260 жол-көлік оқиғасы болды.
БҚО полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасы бастығының орынбасары Нұрбол Меңдіхановтың өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте мәлім еткеніндей, бұл алдыңғы жылғыдан (1 196) 5 пайыз артық.
Нұрбол Исатайұлының сөзіне қарағанда, осы жол апаттары салдарынан жарақат алғандар саны 13 пайызға (1 760-тан 1 980-ге дейін) өсті.
— Жол-көлік оқиғаларының негізгі себептері — жол қозғалысына қатысушылардың тәртіп деңгейінің төмендігі, инфрақұрылымның тозуы және автокөлік парктерінің көбеюі. Осыған байланысты жол қозғалысына бақылау күшейтіліп, апат деңгейі жоғары учаскелер бақылауға алынды. Жол қозғалысын бақылаудың автоматтандырылған кешендерінің желісі кеңейтіліп, жолдардың күтіп-ұсталуы қатаң қадағалануда, — деді Н.Меңдіханов.
Оның айтуынша, жол қозғалысы ережелерін бұзу көрсеткіші де 2 пайыз (251 638-ден 256 230-ға дейін) артты. Мас күйінде көлік айдаған 1 546 жүргізуші ұсталды.
Апаттылық деңгейі мен тәулік уақытына байланысты қозғалыс қарқындылығын ескере отырып, 20 «Кибер-Шериф» мобильді кешені күн сайын қайта орналастырылып жатыр. Оған қоса 2025 жылы жаңадан 10 мобильді жүйе сатып алынды, оның ішінде 5 «Ekin Patrol» және жасырын бақылау жүргізу үшін 5 «X Spotter» кешені бар, олардың біреуі қалалық қоғамдық көлік бағытына орнатылған (барлығы — 125 автоматтандырылған фотофиксация жүйесі).
Департамент мәліметіне қарағанда, қабылданған шаралардың нәтижесінде 2025 жылы жол-көлік оқиғаларынан қаза тапқандар саны 21 пайызға азайды (103-тен 81-ге дейін), оның ішінде балалар өлімі 38 пайыз төмендеді (13-тен 8-ге дейін). Биылғы жыл басынан бері облыс аумағында 60 жол-көлік оқиғасы (өткен жылы осы мерзімде — 64) тіркеліп, салдарынан 4 адам қаза тауып, 100 адам түрлі жарақат алды.
— Биыл жергілікті атқарушы органдардың қолдауымен «2024–2028 жылдарға арналған қоғаммен әріптестікте қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұжырымдамасын» жүзеге асыру аясында жол қозғалысы ережелерін бұзуды тіркейтін қосымша 17 мобильді және 50 стационарлық автоматтандырылған жүйе сатып алу жоспарланып отыр. Сонымен қатар, мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп 2026–2028 жылдарға арналған жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру жөніндегі «Жол картасы» әзірленді, — деп қосты Н.Меңдіханов.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да бір күнде 500-ден астам жол ережесін бұзу дерегі тіркелгенін жазған едік.