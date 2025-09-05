KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    14:35, 05 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    БҚО-да мемлекетке 56 млн теңгеден астам залал келтірген мемқызметші сотталды

    ОРАЛ. KAZINFORM – Сырым ауданы прокуратурасының тексеруі нәтижесінде аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бұрынғы басшысының жол құрылысы кезінде заңбұзушылықтарға жол бергені анықталды. 

    БҚО-да мемлекетке 56 млн теңгеден астам залал келтірген мемқызметші сотталды
    Фото: Norma.uz

    БҚО прокуратурасының баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, бұрынғы бөлім басшысы қызметтік өкілеттігін теріс пайдаланып, заңсыз әрекеттерге барған. Тергеу барысында соның салдарынан мемлекетке 56 млн астам теңге көлемінде залал келтірілгені дәлелденді.

    – Сырым аудандық соты бұрынғы бөлім басшысын кінәлі деп танып, оған 3 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады. Сот үкімі заңды күшіне енді, - деп хабарлады ведомстводан. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралда жүргізушілік құқығынан айырылса да, рульге отырған мұғалім әйелге айыппұл салынғанын жазған едік. 

    Сондай-ақ Қазақстанда алғаш рет жазаның жаңа түрі БҚО-да қолданылды.

