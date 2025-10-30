БҚО-да оқушы қыздың өзіне қол жұмсауына байланысты тергеу жүргізіліп жатыр
ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысында жасөспірімдер арасындағы суицид азаймай тұр. Кезекті қайғылы оқиға Ақжайық ауданындағы орта мектептердің бірінде болған.
Оқушы қыз сауалнамада суицидке бару ықтималдылығын көрсеткен. Алайда мектеп психологы бұл деректі директорға жеткізбеген.
БҚО прокуратурасының баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Осы оқиғаға байланысты білім беру мекемесінің жауапты қызметкерлерінің іс-әрекетіне құқықтық баға беріледі.
– Қазіргі кезде оқиғаның мән-жайын толық және объективті түрде анықтау мақсатында қажетті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Тергеу мүддесіне сәйкес, сондай-ақ кәмелетке толмағандардың құқығын қорғау мақсатында басқа ақпарат жариялауға жатпайды, - деп хабарлады ведомстводан.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да бір оқушының екіншісіне пышақ сұғып алғанын жазған болатынбыз.