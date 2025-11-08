БҚО-да өндірістегі адам өлімі бойынша еңбек инспекциясының актісі заңсыз деп танылды
ОРАЛ. KAZINFORM — БҚО мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотында өндірістегі қайғылы жағдайға байланысты арнайы тергеу актісі мен еңбек инспекциясының қорытындысын даулауға қатысты іс қаралды.
БҚО сотының баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, оқиға жұмыскер Р-ның өліміне әкеліп соққан.
Іс материалдарына сәйкес, Р. өткен жылы жауапкершілігі шектеулі серіктестікке еңбек шарты бойынша кран машинисі болып жұмысқа қабылданған.
2025 жылдың қаңтар айында ол қызметтік міндеттерін атқару кезінде биіктіктен құлап, ауыр жарақат алып, көз жұмды.
Арнайы тергеу жазатайым оқиғаға байланысты жұмыс берушінің кінәсі 40 пайыз, ал қызметкердің кінәсі 60 пайыз деп тапты. Кейін Батыс Қазақстан облысының бас мемлекеттік еңбек инспекторы жауапкершілік коэффициентін 50/50 деп өзгертті.
Мұндай шешіммен келіспеген марқұмның туыстары сотқа жүгініп, жауапкершілікті 90 пайыз – жұмыс берушіге, 10 пайызын жұмыскерге жүктеуді сұраған.
Сот талқылауы барысында анықталғандай, жұмыс беруші кран-манипуляторды өндірістік ғимарат ішінде пайдалануға жол берген. Алайда бұл жабдық тар кеңістікте жұмыс істеуге арналмаған. Мұндай жағдайда басқа қосымша механизмдер қолданылуы тиіс. Бұл факт кәсіпорында еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша ішкі бақылаудың жеткіліксіздігін көрсетеді.
Сонымен қатар оқиға орнында жұмыскердің жеке қорғаныс құралдарын пайдалануына тиісті бақылау болмағаны анықталды. Жұмыс беруші биіктікте жұмыс істеуге рұқсат рәсімдемеген, жауапты басшыны тағайындамаған және мақсатты нұсқама өткізбеген. Ал жұмысшының өзі бас киім мен қауіпсіздік белдігін пайдаланбағандықтан, қазаға ұшыраған.
Сот отырысында арнайы тергеу актісі, еңбек инспекциясының қорытындысы, сараптама материалдары мен куәгерлердің айғақтары зерттелді. Тергеу барысында жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі талаптарын өрескел бұзғаны және оқиға орнында қауіпсіздік техникасына жауапты лауазымды тұлғалардың болмағаны анықталды.
Барлық дәлелдемелерді зерттеп, заңнама нормаларына сүйене отырып, сот талап арызды ішінара қанағаттандырды. Арнайы тергеу актісінің 6.2-тармағы мен қорытындының қарарлық бөліміндегі 1-тармақ заңсыз деп танылып, күші жойылды.
- Жауапкер ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек комитетінің БҚО бойынша департаменті есеп пен қорытындыға жұмыс берушінің кінәсінің дәрежесін 70 пайыз, ал қызметкердікін 30 пайыз мөлшерінде белгілейтін түзетулер енгізуге міндетті. Бұл шешім еңбек қатынастары саласындағы заңдылықты қамтамасыз етуге, жұмыс берушілерге еңбек қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтау қажеттігін еске салуға, сондай-ақ мемлекеттік органдар актілеріне сот бақылауының маңызын айқындауға бағытталған. Шешім заңды күшіне енді, - деп хабарлады ведомстводан.
