KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:22, 10 Қараша 2025 | GMT +5

    БҚО-да өрттен қаза болған 5 баланың ісі жарты жылдан бері тергеліп жатыр

    ОРАЛ. KAZINFORM — Бұдан бұрын хабарланғандай, Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданында өрттен бір отбасынан бес бала көз жұмған болатын.

    ҰҚК-нің жаңа қызметі бір айда сыбайлас жемқорлыққа қатысты 17 қылмыстық іс қозғады
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Қайғылы оқиға биылғы 4 маусым күні болды. Қаза тапқан бес баланың ата-анасы пәтер жалдап тұрған. Олар оқиға кезінде жұмыста болған. 

    БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметі қылмыстық іс қозғалғанын хабарлаған еді. 

    Қазіргі кезде қылмыстық іс БҚО төтенше жағдайлар департаментінде қаралып жатыр.

    — Іс әлі өндірісте. ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды, — деп хабарлады БҚО ТЖ департаментінен.

    Сырым ауданы әкімдігінен алынған мәліметке қарағанда, оқиғадан кейін балалардың ата-анасына баспана берілген. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда өрттен бір отбасынан бес баланың көз жұмғанын жазған едік. 

    Сондай-ақ БҚО-да өрттен бес баланың қаза табуына байланысты қылмыстық іс қозғалды.

    Тегтер:
    Өлім-жітім Оқиға Бала Батыс Қазақстан облысы Өрт Қылмыс Полиция
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар