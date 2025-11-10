БҚО-да өрттен қаза болған 5 баланың ісі жарты жылдан бері тергеліп жатыр
ОРАЛ. KAZINFORM — Бұдан бұрын хабарланғандай, Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданында өрттен бір отбасынан бес бала көз жұмған болатын.
Қайғылы оқиға биылғы 4 маусым күні болды. Қаза тапқан бес баланың ата-анасы пәтер жалдап тұрған. Олар оқиға кезінде жұмыста болған.
БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметі қылмыстық іс қозғалғанын хабарлаған еді.
Қазіргі кезде қылмыстық іс БҚО төтенше жағдайлар департаментінде қаралып жатыр.
— Іс әлі өндірісте. ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды, — деп хабарлады БҚО ТЖ департаментінен.
Сырым ауданы әкімдігінен алынған мәліметке қарағанда, оқиғадан кейін балалардың ата-анасына баспана берілген.
