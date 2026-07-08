БҚО-да сауда заңнамасын бұзған 100-ден астам кәсіпкер жауапкершілікке тартылды
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында жыл басынан бері сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментімен әкімшілік жауапкершілікке тартудың 101 дерегі тіркелді.
Департамент басшысы Эльмира Қиматованың мәлім еткеніндей, соның ішінде ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 204-4-бабының 1, 2-бөлімдеріне сәйкес сатушылардың әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын өткізу кезінде 15 пайыз сауда үстемесінен асырып жіберу дерегі бойынша 92 іс қозғалды.
- Сонымен қатар аталмыш кодекстің 193-бабы 4, 5-бөлімдеріне сәйкес тауарды бағасын теңгемен көрсетпей өткізу, сауда нысанының ішкі немесе сыртқы витриналарына қойылған, құны затбелгіде рәсімделген бағадан асатын тауарды өткізу деректері бойынша 9 әкімшілік іс қозғалып, айыппұл салынды. Кодекстің 193-бабы бойынша хаттамалар жасауға жеке тұлғалардың өтініштері негіз болды. Ал кодекстің 204-4-бабы бойынша сауда нысандарының электрондық шот-фактураларды талдау нәтижелеріне және мемлекеттік органдардан түсетін ақпараттарға сәйкес іс қозғалды, - деді Э.Қиматова.
Оның нақтылауынша, департамент құзыретіне сауда нысандарына қатысты мемлекеттік бақылау мен қадағалауды іске асыру, сондай-ақ сауда қызметін реттеу туралы заңнама талаптарын бұзу деректері бойынша әкімшілік іс жүргізуді қозғау кіреді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда кәсіпкердің сүт бағасын асырып сатқаны белгілі болғанын жазған едік.