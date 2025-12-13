БҚО-да шетелдік азамат есірткі сататын интернет-дүкен ұйымдастырған
ОРАЛ. KAZINFORM — «Дәрмек» және «Құқықтық тәртіп» жедел алдын алу іс-шаралары барысында БҚО ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері жас жігітті ұстады.
БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, 28 жастағы шетел азаматы жалға алынған коттеджде қолға түсті. Ол есірткі құралдарын таратуға арналған интернет-дүкенді ұйымдастырды деген күдікке ілінді.
Жеке тінту кезінде одан ашық қоңыр түсті ұнтақ зат салынған екі орама тәркіленді.
Сонымен қатар коттеджді тінту барысында осындай зат салынған ZIP-пакет, iPhone 11 телефоны және синтетикалық есірткі таратуға пайдаланылған болуы мүмкін материалдары бар Acer ноутбук табылды.
— Сараптама тәркіленген заттың жалпы салмағы 2,62 грамм мефедрон екенін анықтады. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, — деп хабарлады ведомстводан.
