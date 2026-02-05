БҚО-да скринингтік тексеру кезінде 12 мыңға жуық әйелден қатерсіз ісік анықталды
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында 2025 жылы жүрек-қан тамырлары аурулары, қант диабеті, глаукомаға 40-76 жас аралығында жоспарланған 200 021 адам түгелдей скринингтік тексеруден өткізілді.
БҚО денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Алмас Жүнісбековтің өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте мәлім еткеніндей, 7 787 адамнан алғаш рет ауру анықталды.
Алмас Тоғайбайұлының сөзіне қарағанда, соның ішінде 5 164-і — артериялық гипертензия, 667-сі — жүректің ишемиялық ауруы, 714-і — қант диабеті, 1 242-сі глаукомаға шалдыққаны белгілі болды. Олардың барлығы диспансерлік есепке алынып, дәрігердің бақылауында болып, тиісті ем тағайындалды.
— Сүт безі обырына скрининг 40-76 жас аралығындағы әйелдер арасында 2 жылда 1 рет жүргізіледі. Скирингпен 43 230 әйел (96,2 пайыз) қамтылып, сүт безі обыры 68 әйелде (46-сы — І кезең, 22-сі — ІІ кезең) анықталды. Сондай-ақ 11 914 әйелден қатерсіз ісік табылды, — деді Алмас Жүнісбеков.
Оның айтуынша, жатыр мойны обырына 30-74 жас аралығындағы әйелдер 4 жылда 1 рет тексеруден өтеді. Скринингпен 31 217 әйел (89,5 пайыз) қамтылған. 12 әйелдің (9-ы — І кезең, үшеуі — ІІ кезең) жатыр мойны обырымен ауыратыны мәлім болды. Ісік алды патологиялар 885 әйелде (2,8 пайыз) тіркелді.
Басқарма мәліметіне сәйкес колоректальды қатерлі ісікке скринингпен 50-76 жас аралығындағы 53 262 ер және әйел адам (98,7 пайыз) тексерілді. Мұндай обырға 19 адам (бесеуі — І кезең, 12-сі — ІІ кезең, екеуі — ІІІ кезең) шалдыққан. Оған қоса 487 адамда (0,9 пайыз) ісік алды патологиялар пайда болған.
Науқастардың барлығы тіркеу орны бойынша диспансерлік бақылауға алынды.
