БҚО-да заң талаптарын бұзған құрылыс салушыларға 33 млн теңге айыппұл салынды
ОРАЛ. KAZINFORM – БҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасына жыл басынан бері жеке және заңды тұлғалардан 911 өтініш түскен.
Басқарма басшысы Әлібек Антазиевтің мәлім еткеніндей, аталған өтініштердің басым бөлігі тексеру жүргізуге негіз болып есептеледі.
Әлібек Сайынұлының сөзіне қарағанда, өтініш берушілер заңсыз құрылыс салу, нысанның қала құрылысы нормалары мен талаптарына сәйкессіздігі, атқарылған жұмыстардың сапасына қатысты, белгіленген қабат санынан асып кету және сәулет-жоспарлау тапсырмасы талаптарын сақтамауға назар аударады.
- Тексерулер нәтижесінде жеке тұлғаларға қатысты 70, жеке кәсіпкерлерге 20, ЖШС-ға 43, мемлекеттік мекемеге 3, барлығы 136 хаттама толтырылды. Соның ішінде тапсырыс берушіге 114, мердігерге 7, техникалық қадағалау бойынша 8, авторлық қадағалау – 5, техникалық тексеру мен сараптамаға қатысты бір-бірден хаттама тіркелді. Жоспардан тыс 73 тексеру қорытындысымен 57 нұсқама беріліп, 136 әкімшілік іс қозғалды және 33 млн астам теңге айыппұл салынды, - деді Ә.Антазиев.
Оның айтуынша, қайта жаңартылып және күрделі жөндеуден өткізіліп жатқан жол нысандарына да жоспардан тыс тексерулер жүргізіліп жатыр. Соның нәтижесінде 10 әкімшілік хаттама толтырылды. Бұл бағытта «Жол активтерінің ұлттық сапа орталығы» РМК БҚО филиалымен бірлескен жұмыстар атқарылған.
Басқарма басшысының мәлімдеуінше, өрескел немесе жүйелі сипаттағы заңбұзушылықтар анықталған жағдайда лицензиядан және аккредиттеуден айыру туралы мәселені қарауға бастамашылық жасау қажеттілігі туындайды. Жыл басынан бері осындай санаттағы 4 іс сотқа жолданды. Сонымен қатар техникалық және авторлық қадағалау мамандарының 6 аттестатының қолданылуы тоқтатылды.
Тағы бір мәселе, 4 тұрғын үйдің құқық белгілейтін және рұқсат беру құжаттарынсыз салынғаны анықталды. Тексеру нәтижелері бойынша материалдар сот органдарына жолданып, бірқатар нысанға айыппұл санкциялары қолданылды. Заңсыз салынған құрылыстарды мәжбүрлі түрде бұзу жөнінде шешімдер қабылданды.
- Өз бетінше құрылыс салу қоғамдық қауіпсіздікке тікелей қатер төндіріп, көршілес жер пайдаланушылардың құқықтарының бұзылуына әкеледі. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 244-бабына сәйкес өз бетінше салынған құрылыс заңдастыруға жатпайды және бұзылуға тиіс. Аталған талап еліміздің бүкіл аумағында қолданылады, - деп қосты Ә.Антазиев.
