БҚО-да заңды түрде сойылған киіктің мүйізі қайда кетіп жатыр
ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысында былтыр киік санын реттеу жұмыстары 1 шілдеден 30 қарашаға дейін жүргізілді.
БҚО орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының мәліметі бойынша бес ай ішінде 108 мың 500 бас киік ауланған болатын.
Осы уақыт ішінде заңды түрде сойылған киіктің мүйізі қайда кеткені жөнінде Kazinform тілшісі ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігіне арнайы сауал жолдаған еді.
Министрлік мәліметіне сәйкес Батыс Қазақстан облысында 2025 жылы киік популяциясын реттеу бойынша жүргізілген жоспарлы жұмыс нәтижесінде 91 298 дана мүйіз алынды.
Күні бүгін киік мүйіздері «Охотзоопром» ӨБ» РМҚК-ның Алматы қаласындағы қоймасында сақталып отыр. Ол қатаң бақылауға алынған.
Біріншіден, мүйіздер сақталатын нысан арнайы қаруланған күзет қызметімен тәулік бойы күзетіледі. Бұл рұқсатсыз кіру мен құнды шикізаттың ұрлануын мүлдем болдырмайды.
Екіншіден, климаттық бақылауға ерекше мән беріледі. Яғни қойма ішінде өнімнің сапасын сақтау үшін арнайы температуралық режим және ылғалдылық деңгейі нормаға сай ұсталып тұр. Бұл мүйіздердің бұзылуы немесе шіруінің алдын алады.
Үшіншіден, түгендеу мен есеп те маңызды. Сақтау бірліктерінің саны үнемі тексеріліп, жүйелі түрде санақ жүргізіліп отырады. Әрбір мүйіз нөмірленген және арнайы штрих кодпен қатаң есепке алынған.
Ведомствоның мәлімдеуінше, қазіргі уақытта Қазақстан Республикаcы Сауда және интеграция министрлігімен және басқа ұйымдармен бірлесіп киік мүйіздерін экспорттау мәселесі талқылануда. Осы мақсатта заңнамалық актілерге тиісті түзетулер әзірленді, сондай-ақ шетелдік нарық қатар зерттеліп жатыр.
– Киік санын реттеу жөніндегі іс-шараларды жүргізу, мүйіздерін сақтау және тасымалдау процесі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті аумақтық бөлімшелерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қызметкерлерінің бақылауымен жүзеге асырылды. Осыған байланысты контрабанда фактілері Батыс-Қазақстан облысында тіркелген жоқ, - делінген ресми жауапта.
