БҚО-да заңсыз ауланған 400 келіге жуық балық тәркіленді
АСТАНА. KAZINFORM — Өңірде «Бекіре — 2026» жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында балықты заңсыз тасымалдау дерегі анықталды. Атырау — Орал автожолының 125-шақырымында, Чапаево ауылы маңында полиция қызметкерлері Toyota Estima көлігін тоқтатқан. Бұл туралы Polisia.kz жазды.
— Тексеру барысында жүргізушінің тиісті рұқсат құжаттарынсыз 397 келі сазан және шортан балықтарын заңсыз тасымалдағаны анықталды. Осы дерек бойынша ҚР заңнамасына сәйкес қылмыстық іс қозғалды, — делінген хабарламада.
Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, өңірде аталған іс-шара аясында 31 құқық бұзушылықтың жолы кесілді. Полиция азаматтарды заң талаптарын сақтауға және табиғи ресурстардың заңсыз айналымына қатыспауға шақырады.
