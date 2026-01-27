KZ
    БҚО-да заңсыз қоқыс үшін төрт әкім орынбасарына айыппұл салынды

    ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысында 2025 жылы ғарыштық мониторинг деректері бойынша 183 заңсыз қоқыс орны анықталды.

    айыппұл
    Фото: Kazinform

    БҚО бойынша Экология департаментінің басшысы Мұрат Ермекқалиевтің өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингіде мәлім еткеніндей, соның ішінде 90-ы Бәйтерек, 35-і Бөрлі, 27-сі Теректі ауданы және 31-і Орал қаласының үлесіне тиеді.

    Оның сөзіне қарағанда, заңсыз қоқыстың 154-і немесе 85 пайызы жойылған.

    - Облыстың табиғат қорғау прокурорының ұсынуы бойынша заңсыз қоқыс орындарын уақытылы жоймағаны үшін Бәйтерек, Бөрлі, Теректі аудандары және Орал қаласы әкімінің орынбасарлары ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 344-бабы 3-бөлігіне сәйкес жауапкершілікке тартылды. Олардың әрқайсысы қысқартылған тәртіппен 50 АЕК көлемінде (196,6 мың теңге) айыппұл төледі, - деді М.Ермекқалиев.

    Оның айтуынша, аудан әкімдері заңсыз қоқыс орындарын уақытылы жоймаудағы негізгі себеп ретінде қаржыландырудың жеткіліксіз екендігін алға тартады.

    - Тағы бір ерекше алаңдаушылық тудыратын мәселе – Чапаев, Казталов және Жалпақтал ауылдарында қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарын салу жобалары көп жылдан бері жүзеге асырылмай келеді. Бұлардың техникалық-экономикалық негіздемесі мен жобалау-сметалық құжаттамасы әзірленген. Жалпы құны 1 млрд теңгеден аспайды. Соған қарамастан іске асырылмай отыр. Салдарынан соңғы жеті жылда облыс аумағында бірде-бір жаңа ҚТҚ полигоны пайдалануға берілмеген, - деп қосты М.Ермекқалиев.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да кен орнында газ алауы жағылуына байланысты таяудағы ауылға келер қауіп бар ма, соны жазған едік.

