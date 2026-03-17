    16:16, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    БҚО-да жасөспірімді зорлады деген күдікпен ұсталған бұрынғы шенеунік көз жұмды

    ОРАЛ. KAZINFORM - Батыс Қазақстан облысында 16 жастағы қызды зорлады деген күдікпен ұсталған бұрынғы шенеуніктің қайтыс болғаны жөнінде әлеуметтік желіде мәлімет тарады.

    Фото: ІІМ

    Онда марқұмның 16 наурызда дүниеден өткені, бейсенбі күні жерленетіні айтылған.

    БҚО прокуратурасының баспасөз қызметі мәліметті растады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да 16 жастағы қызды зорлау дерегі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатқанын жазған болатынбыз.

    Сондай-ақ БҚО-да бұрынғы шенеуніктің 16 жастағы қызды зорлады деген күдікпен қамауға алынғаны хабарланды.

    Орал қаласы мамандандырылған тергеу сотының қаулысымен күдікті екі айға қамауға алынған болатын.

    Ғайсағали Сейтақ
