БҚО-да жазатайым оқиғалар салдарынан 11 адам зардап шекті
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында жыл басынан бері адамдардың өндірісте жарақаттануының өскені байқалады.
БҚО бойынша еңбек инспекциясы департаментінің басшысы Асылұлан Досжановтың өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте мәлім еткеніндей, биыл арнайы тергеп-тексеру қорытындылары бойынша 10 жазатайым оқиға (соның ішінде екеуі — топтық) тіркелді. Бұл — өткен жылдың осы кезеңімен бірдей.
Дегенмен жазатайым оқиғалар салдарынан 11 адам зардап шекті, бұл өткен жылғыдан (10) 9 пайызға артық.
Асылұлан Тұрсынұлының сөзіне қарағанда, соның ішінде 7 адам ауыр жарақат алған, бұл көрсеткіш 2025 жылғыдан 42 пайызға өсіп отыр. Сондай-ақ 4 адам (екеуі топтық оқиғаларда) қаза тапқан, бұл өткен жылғыдан (2) 50 пайызға көп.
— Өліммен аяқталған жазатайым оқиғалар жол апаты, ауа райына байланысты үсік шалу, сондай-ақ газ иісінен улану салдарынан орын алған. Жүргізілген талдау көрсеткендей, мұндай оқиғалардың көпшілігі жұмыс берушілер тарапынан еңбек заңнамасының талаптары тиісті деңгейде сақталмауы салдарынан болған. Себебі олардың кейбірі қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғаудың негізгі талаптарын елемейді, — деді А.Досжанов.
Оның мәлімдеуінше, тергеп-тексеру қорытындылары бойынша еңбекті қорғау жағдайының қанағаттанарлықсыз болуының негізгі себептері анықталды. Атап айтқанда, кәсіпорындарда еңбекті қорғау және еңбек гигиенасы саласында нақты саясат болмаған. Жұмыскерлер мен жұмыс берушілер арасындағы өзара іс-қимылдың тиісті ұйымдастырушылық құрылымы мен тетігі, еңбекті қорғау іс-шараларын басқару жүйесі жоқ. Оған қоса еңбекті қорғау мәдениеті төмен деңгейде. Мұның бәрін жоюға болады.
— Қоғамның назарын еңбекті қорғау саласындағы мәселелерге — өндірістік жарақаттар, кәсіптік аурулар мен өлім жағдайларына аудару мақсатында Халықаралық еңбек ұйымы жыл сайын 28 сәуірде Дүниежүзілік еңбекті қорғау күнін атап өтеді. «Еңбекті қорғау» — қызметкерлердің еңбек қызметі барысында өмірін, денсаулығын және еңбекке қабілеттілігін сақтауға бағытталған жүйе. Осыған орай сәуір айы еңбекті қорғау айлығы болып жарияланды. Өндірістік жарақаттану деңгейін төмендету — бүгінгі күннің басты міндеттерінің бірі. Осы бағытта еңбек инспекциясы тарапынан барлық қажетті шаралар қабылдануда, — деп қосты А.Досжанов.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да еңбек инспекторларының тексеруі нәтижесінде 235 заңбұзушылық анықталғанын жазған болатынбыз.