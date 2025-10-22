БҚО-да жол ережесін бұзатын қоғамдық көлік жүргізушілерінің «қара тізімі» жасалмақшы
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында жол-көлік оқиғалары 10, соның салдарынан зардап шеккендер саны 15 пайызға артты.
БҚО прокуроры Нұрбек Ұласбекұлының төрағалық етуімен және облыс әкімі Нариман Төреғалиевтің қатысуымен өткен заңдылықты, құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету және қылмысқа қарсы күрес жөніндегі үйлестіру кеңесінің отырысында айтылғанындай, әкімшілік құқық бұзушылықтардың 75 пайызы жол қозғалысы ережесін бұзуға байланысты болып отыр.
БҚО прокуратурасының баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, отырыста жол қозғалысы қауіпсіздігінің негізгі мәселелері қаралып, уәкілетті және жергілікті атқарушы органдардың жұмысындағы кемшіліктер атап өтілді.
Талқылау қорытындысы бойынша жолдарда құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында жасанды интеллектіні енгізу туралы шешім қабылданды. Жүйені бейнебақылау камераларына қосу жоспарланып отыр, бұл құқық бұзушылықтарды автоматты түрде тіркеуге және көлік жүргізу құқығынан айырылған жүргізушілерді анықтауға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар түнгі мезгілде, ымыртта ауыл шаруашылығы жануарларының қатысуымен болатын жол-көлік оқиғаларының көбеюіне байланысты ірі қара мал мен жылқыларды жарық шағылыстырғыш элементтермен (жапсырмалар, бояу, жануарларға қауіпсіз спрейлер және мойынбаулар) қамту ұсынылды. Мұндай іс-шаралар қала сыртындағы трассаларда жиі болатын апаттардың алдын алуға бағытталған.
- Бұдан басқа жол қозғалысы қауіпсіздігіне қатысты мәселелерді жүйелеу және оларды жол картасы аясында кезең-кезеңмен шешу, сондай-ақ жолаушылардың өміріне қауіп төндірген қоғамдық көлік жүргізушілерінің «қара тізімін» жасау туралы шешім қабылданды. Оған қоса апат жиі орын алатын учаскелерде қосымша бағдаршамдар орнату, жарықтандыру, интеллектуалды тораптар құру және тротуарлар салу мәселесін пысықтау тапсырылды, - деп хабарлады ведомстводан.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да жол апатынан бір адам қаза тауып, үшеуі ауруханаға жеткізілгенін жазған едік.