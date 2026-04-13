БҚО-да жолды күтіп ұстамағаны үшін 77 лауазымды қызметкер жауапқа тартылды
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында биылғы үш айда өңір жолдарына 744 зерттеу жүргізіліп, сонша нұсқама берілді.
БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, соның ішінде республикалық маңызы бар жолдарда 145 (7 хаттама толтырылды), облыстық және аудандық жолдарда 263 (31 хаттама), ауылішілік жолдарда 335 (39), шаруашылық жолдарда 1 зерттеу жүргізілді.
- Автожолдар мен жол құрылымдарын, сондай-ақ жол қозғалысы ұйымдары техникалық құралдарын тиісті деңгейде ұстамағаны үшін және ұйғарымды орындамағаны үшін 77 лауазымды қызметкер әкімшілік жауапкершілікке тартылса, соның 49-ы – бірінші басшылар. Соның ішінде жолды күтіп ұстамағаны үшін 72 лауазымды қызметкер (44-і – бірінші басшылар) жауапқа тартылды. Сондай-ақ қалған бес бірінші басшы 5 ұйғарымды орындамағаны немесе толық көлемде орындамағаны үшін ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес айыппұл арқалады, - деп хабарлады ведомстводан.
Департамент дерегіне сәйкес өткен жылы екі мыңға жуық зерттеу нәтижесінде 283 лауазымды қызметкер жауапкершілікке тартылса, соның 161-і – бірінші басшылар.
Осы зерттеу нәтижелері бойынша өткен жылы жолдарда бағдаршам (4), жол белгілері (1 953), таңбалар, жарықтандыру жұмыстары жасалды.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да малын қараусыз жайылымға жіберген мыңға жуық тұрғын жауапқа тартылғанын жазған болатынбыз.