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    БҚО тұрғыны алимент төлемегені үшін 6 айға бас бостандығынан айырылды

    ОРАЛ. KAZINFORM - Батыс Қазақстан облысының кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының 2026 жылғы 5 мамырдағы үкімімен борышкер Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 139-бабы (алимент төлеуден жалтару) бойынша кінәлі деп танылып, 6 ай мерзімге бас бостандығынан айырылды.

    суд. приговор
    Фото: Pixabay

    Батыс Қазақстан облыстық прокуратурасы баспасөз қызметінің хабарлауынша, сотта сотталғанның бір жылдан астам уақыт бойы кәмелетке толмаған баласын асырау жөніндегі сот шешімін орындаудан жалтарғаны анықталды. Нәтижесінде алимент бойынша 4 млн теңге көлемінде берешек қалыптасқан.

    Бұған дейін борышкер осыған ұқсас құқықбұзушылық үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылып, алайда рақымшылық актісін қолдануға байланысты жазадан босатылған. Соған қарамастан, істеген ісінен тиісті қорытынды жасамай, ата-аналық міндеттерін орындаудан жалтаруын жалғастырған.

    Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

    Биылғы 4 айда Батыс Қазақстан облысында алимент төлеуден жалтарған борышкерлерге қатысты ҚК-нің 139-бабы бойынша 21 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелді. Оның ішінде: 7 іс тараптардың татуласуына байланысты тоқтатылған; 5 іс бойынша айыптау үкімдері шығарылған; қалған қылмыстық істер өндірісте.

    Осыған байланысты прокуратура сот шешімін орындамау үшін қылмыстық жауаптылық көзделгенін еске салады

    Осыған дейін Семейде баласына 5 млн теңге алимент төлемеген ер адам сотталған болатын.


    Сот Батыс Қазақстан облысы Алимент Заң және құқық
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Авторлар