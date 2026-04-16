БҚО тұрғынының сал ауруына шалдыққаны анықталды
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында биылғы бірінші тоқсанда аса қауіпті инфекциялар – тырысқақ, оба, құтыру, сібір жарасы, сондай-ақ дифтерия, қызамық, іш сүзегі, полиомиелит, сіреспе және безгек деректері тіркелген жоқ.
БҚО санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Динара Жаңабергенованың өңірлік коммуникация қызметі алаңында өткен брифингте мәлім еткеніндей, өңірде 18 жұқпалы ауру бойынша сырқаттанушылықтың төмендеуі байқалады. Атап айтқанда, сальмонеллез 4,5 есеге, желшешек 2 еседен астам, тұмау 5 есеге, жіті вирусты гепатиттер, ЖРВИ 34,2 пайызға азайды.
Динара Олжабайқызының сөзіне қарағанда, бірқатар инфекциялар бойынша өсім тіркеліп отыр. Ең алдымен қызылша бойынша эпидемиологиялық жағдай күрделі. Бірінші тоқсанда 223 адам ауырып, өткен жылмен салыстырғанда, айтарлықтай көбейген. Ауырғандардың 90 пайызы – екпе алмағандар.
- Сондай-ақ көкжөтел, жіті ішек инфекциялары, бруцеллез, скарлатина, туберкулез, лямблиоз және кейбір паразиттік аурулар бойынша өсім байқалады. 2026 жылдың бірінші тоқсанында облыста 1 адамның жіті сылбыр сал ауруына шалдыққаны тіркелді. Бұл дерек Ақжайық ауданында анықталды, - деді Д.Жаңабергенова.
Оның айтуынша, облыста профилактикалық екпелермен қамту деңгейі жеткіліксіз. Жаңа туған нәрестелерді БЦЖ вакцинасымен қамту – 93,6 пайыз, ал В вирусты гепатитіне қарсы 93,7 пайыз болды. Бұл көрсеткіштер ұсынылған деңгейден төмен.
- Сол секілді 1 және 2 жасқа дейінгі балаларды негізгі инфекцияларға қарсы вакцинациялау мен ревакцинациялау деңгейі төмен күйінде қалып отыр. Бұл жағдай қызылша сияқты инфекциялардың таралуына тікелей әсер етіп отыр. Осыған байланысты қосымша иммундау шараларын жүргізу жалғасып жатыр, - деп қосты департамент басшысы.
